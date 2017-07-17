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В своем микроблоге Сергей Жуков разместил шуточную фотографию, на которой предстал перед своими поклонниками в очень болезненном виде. На обнародованном снимке он был запечатлен с черными кругами вокруг глаз, а в комментарии к публикации попросил поклонников о помощи.

Сергей Жуков опубликовал снимок, на котором запечатлен в гриме
Фото: Livestory.com.ua

Накануне Сергей Жуков предстал перед поклонниками в загримированном виде, его глаза были с черными кругами вокруг. В комментарии к публикации он поинтересовался у поклонников об известных им способах избавления от синяков под глазами, однако не стал уточнять, что на его лице краска. Поэтому некоторые его подписчики не сразу догадались, что тот шутит и начали оставлять в комментариях различные советы, способствующие скорейшему выздоровлению.

Друзья, как убрать темные круги под глазами от усталости? Какие там модные сейчас тенденции? Капустный лист? Тональный крем? Мезотерапия? Биоревитализация? #памагити #якрасивыймальчик

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Напомним, что за последние несколько месяцев внешность Сергея действительно претерпела некоторые изменения. За относительно небольшой отрезок времени ему удалось избавиться от двух десятков лишних килограммов. На многочисленные расспросы журналистов о том, как ему удалось добиться таких впечатляющих результатов, Жуков отвечает, что не пользовался никакими диетами. Вместо этого он активно занимался спортом и правильно питался.

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