Сергей Жуков опубликовал снимок, на котором запечатлен в гриме

Друзья, как убрать темные круги под глазами от усталости? Какие там модные сейчас тенденции? Капустный лист? Тональный крем? Мезотерапия? Биоревитализация? #памагити #якрасивыймальчик

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 15, 2017 at 1:04pm PDT