Сергей Жуков опубликовал снимок, на котором запечатлен в гриме

В своем микроблоге Сергей Жуков разместил шуточную фотографию, на которой предстал перед своими поклонниками в очень болезненном виде. На обнародованном снимке он был запечатлен с черными кругами вокруг глаз, а в комментарии к публикации попросил поклонников о помощи.

Накануне Сергей Жуков предстал перед поклонниками в загримированном виде, его глаза были с черными кругами вокруг. В комментарии к публикации он поинтересовался у поклонников об известных им способах избавления от синяков под глазами, однако не стал уточнять, что на его лице краска. Поэтому некоторые его подписчики не сразу догадались, что тот шутит и начали оставлять в комментариях различные советы, способствующие скорейшему выздоровлению.

Друзья, как убрать темные круги под глазами от усталости? Какие там модные сейчас тенденции? Капустный лист? Тональный крем? Мезотерапия? Биоревитализация? #памагити #якрасивыймальчик A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 15, 2017 at 1:04pm PDT

Напомним, что за последние несколько месяцев внешность Сергея действительно претерпела некоторые изменения. За относительно небольшой отрезок времени ему удалось избавиться от двух десятков лишних килограммов. На многочисленные расспросы журналистов о том, как ему удалось добиться таких впечатляющих результатов, Жуков отвечает, что не пользовался никакими диетами. Вместо этого он активно занимался спортом и правильно питался.