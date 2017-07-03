Сергей Жуков неоднократно предпринимал попытки сбросить лишние килограммы, однако все они одна за другой не приносили желаемого результата из-за недостаточного терпения мужчины. На этот раз он намерен добиться успеха в похудении, об этом можно судить из впечатляющих результатов, которых он демонстрирует в микроблоге.

Изменения в фигуре Сергея настолько серьезны, что заметны его поклонникам невооружённым глазом. Некоторые из них настолько были поражены координатными переменами во внешности, что заподозрили кумира в применении графических редакторов для обработки публикуемых фотографий. В ответ на это он сделал публикацию, в которой опроверг слухи об отретушированных фотографиях, заявив, что летом просто нужно больше двигаться, меньше баловать себя кулинарными изысками и стараться испытывать только позитивные эмоции.

Продолжаем посты о здоровье и отдыхе:):) Многие начали сомневаться в моих отфотошопленых фото:) Скажу честно, чувствую себя великолепно:) Все видно на фото:) Всем же, кто хочет добиться ощутимых результатов, рекомендую этим летом больше двигаться, меньше кушать и ловить позитив во всем:) Кто со мной?🕺🏻 A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Jul 1, 2017 at 6:54am PDT

Напомним, исполнитель серьезно задумался о том, что ему необходимо избавится от лишнего веса после того как врачи сообщили ему о проблемах со здоровьем. Перспектива нахождения в постоянном лечении его совсем не радует. Больше всех его поддерживает супруга Регина, которая является самым главным стимулом, заставляющим Жукова не сдаваться и не отказываться от достижения намеченной цели.