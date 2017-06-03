Сергей Дружко принял участие в ночной программе Ивана Урганта, вчера, второго июня. В телестудии поклонники блогера держали в руках плакаты, где призывали его вернуться на телевидение. Во время эфира Дружко рассказал о своих студенческих годах и о том, почему в 90-е он оказался в Великобритании.

Бывший телеведущий и блогер Сергей Дружко, 2 июня принял участие в программе “Вечерний Ургант”. В студии его ждали поклонники, которые держали в руках плакаты, содержащие надписи с призывами снова стать телеведущим. Дружко и Ургант стали вспоминать о своих совместных студенческих годах. Сразу после окончания, Дружко уехал в Великобританию по весьма прозаической причине — он хотел заработать немного денег, так как в 90-е годы всем творческим людям катастрофически не везло с материальным достатком.

Только после возвращения из Англии Дружко попал в свою знаменитую телепередачу “Необъяснимо, но факт”, где к нему присматривались еще семь месяцев, прежде чем он стал ведущим программы.

К ведению блога его подтолкнули мемы с его фотографиями в социальных сетях, также нарезки с его высказываниями из программы “Необъяснимо, но факт”. На данный момент, по словам, блогера, его пригласили принять участие в спектакле под названием “Ангел из Баварии”, основанном на истории из одной английской пьесы. Скоро состоится его премьера. Перевод пьесы на русский язык осуществляли сами актеры.