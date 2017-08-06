Сестра Ольги Бузовой рассказала о переменах в характере телеведущей после развода

Недавно сестра Ольги Бузовой — Анна дала журналистам интервью, в котором рассказала о переменах в характере, произошедших с певицей после развода. Как утверждает Анна — её сестра смогла сохранить свою доверчивость и доброту к людям.

Анна Бузова никогда не скрывала от общественности, что находится в хороших отношениях со своей сестрой Ольгой Бузовой. В её микроблоге довольно регулярно появляются совместные с ней фотографии или видеозаписи. Недавно Анна пообщалась с журналистами, дав им интервью, в котором упомянула и о разводе своей сестры. По её мнению, развод сказался на телеведущей только внешне, сподвигнув её на кардинальные перемены в имидже, а вот что касается духовной стороны её личности, что там всё осталось без изменений.

Скандальный развод никак не сказался на моральных качествах исполнительницы, она по-прежнему является обладательницей доверчивого характера и доброй души. Анна признается, что её сестра довольно часто звонит ей, чтобы рассказать о своих переживаниях или разочарованиях. Сестра Ольги не понимает, сколько раз нужно поступить с её сестрой плохо, чтобы та перестала быть такой добродушной и открытой девушкой.