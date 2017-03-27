Шавкат Мирзиёев упростил выдачу кредитов и недоволен работой полиции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев решил, что для получения кредитов для семейного или частного бизнеса необязательно становиться физическим лицом, то есть фирмой или предприятием. Это существенно облегчит получение микрокредитов на свое дело, развитие бизнеса и приобретение необходимых товаров на первое время. Минимум 20 минимальных зарплат получат самозанятые люди, освободившись от фиксированных налогов на полгода.

Президент отметил 18 сфер деятельности, в которых предприниматель и его семья могут найти источник дохода. Можно делать стрижки на дому, собирать мебель, выпекать национальные сладости и выпечку, ткать ковры, разводить племенных животных. Самая большая сумма, которую выдадут из Фонда льготного кредитования – 100 минимальных зарплат, а для труднодоступных районов страны будут созданы специальные условия. В отличие от полицейских, «семейные подряды» Узбекистана умеют хорошо работать, по словам президента. Еще лучше они будут работать на себя и государство, платя налоги. Что же касается полиции Узбекистана, то глава государства остался недоволен, и всем «досталось под первое число».

Документ 14 марта утвердил меры совершенствования полиции. Полицейские, по мнению господина Мирзиёева, мало уделяют внимания профилактике правонарушений, ждут, когда все случится. Методы работы стражей порядка признаны несовременными и неэффективными: полицейские мало задействуют информационные технологии, а проще говоря – интернет. Преступления нередко раскрываются благодаря соцсетям, и только безынициативность полиции не дает ей усовершенствовать работу. Единая информационная система для всей страны будет вводиться поэтапно, и это обеспечит эффективный обмен информацией между районами.