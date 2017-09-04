Шоу "Голос" стало причиной ухудшения здоровья Димы Билана

На днях, в эфире передачи «Сегодня вечером», Дима Билан рассказал, что из-за шоу «Голос» его здоровье резко ухудшилось. По его мнению, во всем виновата плохая энергетика людей, к которым он сидел спиной и не оборачивался. На данный момент, по словам Билана, его самочувствию ничего не угрожает. Напомним, что певец занялся лечением нескольких грыж в своем позвоночнике.

Популярный певец и наставник программы «Голос» Дима Билан в последнее время вызывал беспокойство у своих поклонников. Он заметно похудел и выглядел нездоровым. На днях, во время выпуска программы «Сегодня вечером», Билан рассказал, что у него действительно появились проблемы со здоровьем, и что всему виной его долгое нахождение в жюри шоу. По словам Билана, он часто поворачивается спиной, как к зрителям, так и к участникам проекта, и через спину он принимает отрицательную энергетику, исходящую от некоторых людей.

Дима Билан также рассказал, что у него есть сразу пять межпозвоночных грыж, и однажды дошло до того, что помимо болей он уже не мог самостоятельно застегивать одежду или открыть кошелек из-за онемения в пальцах. Также при обследовании певец не мог самостоятельно лечь на кушетку, так как его сковывали сильные боли в спине. «На данный момент моему здоровью уже ничего не угрожает», — обрадовал своих поклонников Билан.

Отметим, что после ухода с «Первого канала» Андрея Малахова шоу «Сегодня вечером» ведут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Смена ведущих не понравилась многим зрителям, так что Юлии Меньшовой пришлось давать в соцсетях официальный ответ всем недовольным. По ее словам, и она, и Максим планируют пробыть в этом проекте долго.