Шурыгина: мать Дианы Шурыгиной Наталья довольна тем, как прошла свадьба дочери

Наталья Шурыгина, мать Диана Шурыгиной, рассказала, что свадьба ее дочери прошла очень хорошо. Даже традиционная драка жениха с неким блогером Дмитрием Ториным не испортила торжество Дианы и Андрея Шлягина.

Матери скандальной Дианы Шурыгиной Наталье понравилась свадьба ее дочери и Андрея Шлягина даже несмотря на визит неадекватного блогера Дмитрия Торина. Мать уверяет, что потасовка жениха и нежеланного гостя – вещь неприятная, Дмитрию вообще не стоило приходить, но в целом торжество данный факт не испортил. Видимо, шоумен хотел не извиниться перед Дианой и ее семьей за оскорбительные видео о ней, а еще больше поиздеваться над нею и ее семьей – он вручил невесте четное число цветов, а с восемью гвоздиками, как известно, приводят только на похороны. Андрея можно понять – он защищал от посягательств любимую девушка, а понять этого самого Дмитрия нельзя.

Наталья Шурыгина рассказала, что Диана, как невеста, выглядела намного лучше, чем она – мама девушки выходила замуж при других обстоятельствах. К организации она не прикладывала руку: Диана и Андрей со всем справились сами. Негативных отзывов о свадьбе Дианы Шурыгиной в Сети хватает, но серьезные люди, будучи на ее стороне, желали девушке любви и благополучия. С Дианой сотрудничает фонд «Сдай педофила» и организации, помогающие жертвам насилия. Многие считают, что свадьба девушки – отличный ответ тем, кто считает что «после изнасилования нет жизни», но и хейтеров у девушки достаточно. Пока трудно сказать, поставила ли свадьба Шурыгиной точку в ее истории или спустя какое-то время будет продолжение в каком-нибудь ток-шоу.