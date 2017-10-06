На свадьбе Дианы Шурыгиной и оператора «Первого канала» Андрея Шлягина произошла драка. Жених подрался с человеком, который со словами «Где моя любовь?» искал счастливую невесту. Досталось сетевому журналисту Дмитрию Торину: он подарил новобрачной четное число гвоздик.

На свадьбе Дианы Шурыгиной и Андрея Шлягина не обошлось без традиционной на русских свадьбах драки. Невесту разыскивал блогер Дмитрий Торин со словами о том, что Диана Шурыгина – его любовь, но был побит не за это: Диана получила от незадачливого поклонника восемь гвоздик, хотя четное число цветов приносят не на свадьбу, а на кладбище. СМИ уточняют, что банкет состоялся в одном из ресторанов Южного Бутово, который за обслуживание одного гостя берет примерно две тысячи рублей. Диана жаловалась, что из-за блогера, который ее так оригинально «поздравил», ей пришлось уволиться с работы бариста: Дмитрий не давал девушке проходу, добивался ее внимания.

Ранее СМИ писали, что избитый на «свадьбе года» блогер Дмитрий Торин вел себя неадекватно не только в отношении Дианы Шурыгиной. На церемонии «МУЗ-ТВ» Дмитрий прославился тем, что поцеловал в ягодицы певицу Анни Лорак. Что касается Шурыгиной, то она попросила охранников вывести Торина, но Андрей Шлягин решил наказать его.

Закончилась свадьба вынужденным общением Дианы со своими антифанатами. Они подъехали к охраняемому банкетному залу, но внутрь прорваться не пытались. Все, кто считает Сергея Семенова ни в чем не виноватым, оскорбляли новобрачную нелестными словами.