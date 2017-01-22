Скандал в Питере: учительница Янина Монахова снялась в порнофильме

Еще в прошлом году разгорелся скандал в Питере, в центре которого стала гимнастка Янина Монахова. Но он не утихает и по сей день. Так, в социальной сети в группе школы №394 ученики опубликовали ролик, на котором девушка была не одета и вела себя не так, как подобает учительнице.

Через время кадры из порнофильма были удалены, но ученики образовательного учреждения успели узнать в нем любимую преподавательницу, которая занималась с детьми гимнастикой. По этой причине Монахова была вынуждена уволиться с работы. Сообщается, что сейчас она является преподавателем в танцевальной студии. Несмотря на это, руководство этой студии опровергает данную новость.

Стоит отметить, что после скандала девушка также удалилась со всех социальных сетей. Но пользователи интернета не угомонятся и всю грязь выливают на ее полную тезку, которая родом из Вологды.

«Кто еще не в курсе, я мать двоих детей, у меня есть супруг, которого я очень люблю. Прошу не беспокойте меня сообщениями и звонками, я ни с кем не знакомлюсь», — написала тезка у себя в аккаунте «Вконтакте».

Напомним, ранее в петербургской гимназии №227 произошел подобный случай. Так, в один прекрасный день школьники и их родители получили ссылку на видео с отметкой 18+, в котором принимала участие их скромная преподавательница Светлана Александровна. После случившего девушка на следующий день написала заявление об увольнении.