Скончался актер Георгий Тараторкин: прощание с артистом состоится 6 февраля

Стало известно о кончине известного актера театра и кино, народного артиста РСФСР, Георгий Тараторкин умер на 73 году жизни. Семья артиста пока не сообщила о причине смерти, но известно, что на протяжении длительного времени мужчина боролся с тяжелой болезнью. Похороны актера состоятся 6 февраля, о месте захоронения сообщат позже.

В одном из своих интервью мужчина признался, что актерская деятельность для него стала неожиданностью в жизни, так как с самого детства он мечтал о преподавательской деятельности. После окончания среднего учебного заведения Тараторкин работал в ленинградском ТЮЗе. Здесь он планировал стать учеником художника, но стал осветителем.

«Если бы я не встретился с Зиновием Корогодским, жизнь сложилась бы по-другому», — говорил артист.

В ТЮЗе ему предложили его первые главные роли. Через время актер перешел работать в московский Театр им.Моссовета. Здесь он проработал до конца своих дней. В фильмографии артиста насчитывается боле 60 ролей, самой популярной считается роль Раскольникова. Этот персонаж у всех ассоциировался именно с Георгием Тараторкиным. Артист признавался, что эту роль он расценивал, как подарок судьбы. В конце 90-х Тараторкин решил воплотить в жизнь мечту детства, он стал преподавателем во ВГИКе. Своих первых выпускников он считал практически своими детьми. Многие из них стали знаменитыми актерами, мужчина всегда следил за каждой их работой и по возможности старался помогать.