Ильфак Шигапов, известный журналист из Татарстана, был найден сегодня мертвым в своей квартире в Казани. Рассматривается версия суицида, которая пока не нашла официального подтверждения. Талантливому продюсеру, журналисту и писателю было 49 лет.

Сегодня в Казани в своей квартире по улице Бондаренко был найден труп известного во всем Татарстане журналиста Ильфака Шигапова. Тело обнаружила дочь журналиста — Шигапова Зарина. Официально о том, что Шигапов мертв сообщила СМИ его бывшая жена Ильсия Бадретдинова, которая из-за этого отменила свои съемки на телеканале “Майдан”.

Певец Ильназ Гарипов, неоднократно сотрудничавший с Шигаповым, рассказал, что общался с ним в последний раз 7 мая. Ильфак собирался ехать в деревню для отдыха после очередного злоупотребления алкоголем. Также друзья и коллеги рассказали, что время от времени, на странице умершего ВКонтакте появлялись странные сообщения, на которые мало кто обращал внимания, так как Шигапову было свойственно писать то, что понятно только ему. Тем не менее последние записи были похожи на суицидальные, из-за чего многие думают, что журналист покончил с собой. Однако официально эта версия пока не подтверждена.

Друзья И. Шигапова считают, что его уход из жизни — большая потеря для татарской эстрады, так как он продюсировал многие музыкальные проекты. На момент смерти Шигапову было 49 лет.