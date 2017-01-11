Скончался известный политик Алексей Яблоков

В столице РФ скончался известный ученый и политик Алексей Яблоков. Причиной смерти стала тяжелая, продолжительная болезнь. Об этом передает издание «Вести.ru».

Российскому биологу было 83 года, последние дни жизни он провел в столичной клинике. Мужчина занимался зоологией, экологией, также он являлся руководителем партии «Яблоко». Представители организации рассказали, что смерть политика для них является большой потерей. Необходимо отметить, что ученый был доктором наук, являлся председателем столичного общества, занимающегося защитой братьев наших меньших.

Напомним, мужчина родился в 1933 году, в конце 80-х создал «Гринпис», через время стал председателем Совета, занимающегося политикой в сфере экологии при главе государства. После того, как произошло объединение «Зеленая Россия» и «Яблоко», политик был участником политкомитета «Яблоко». На протяжении всей своей жизни мужчина писал научные работы, которых насчитывается около 500 единиц. Все они были посвящены охране природы, радиобиологии, экологии. Его 24 монографии и книги были переведены на другие языки, сейчас их используют в различных странах мира. Еще одной популярной работой Яблокова стала сказочная повесть «Приключение Гука», которая создавалась совместно со Всеволодом Белькевичем. Данная повесть рассказывает о жизни маленького дельфина.