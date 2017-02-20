Скончался Виталий Чуркин: постпреду РФ в ООН 21 февраля должно было исполниться 65 лет

Министерство РФ сообщило о смерти Виталия Чуркина, который занимал должность постпреда России в ООН с 2006 года. На протяжении 40 лет он занимался своей дипломатической карьерой.

«МИД РФ с глубочайшим прискорбием вынужден сообщить о смерти в США Виталия Чуркина. 21 февраля постоянному представителю нашей страны в ООН исполнилось бы 65 лет. Соболезнуем близким, родным Виталия Ивановича», — написали в ведомстве.

Также о кончине дипломата рассказала Мария Захарова, занимающая должность представителя МИД: «В США умер Виталий Иванович, завтра у него было бы день рождение. Он был величающим дипломатом, неординарный и яркий человек. Теперь нет нашего родного человека». Шокированы скоропостижной кончиной и в ООН.

Необходимо напомнить, что дипломат отличался жестким стилем выступления. Его карьера началась при Леониде Брежневе в 1974 году, он работал на протяжении 40 лет. Мужчина присутствовал на встрече Брежнева и Картера, был переводчиком. За заслуги перед РФ его наградили орденом Почета в 2009 году, имеется благодарность главы государства в 1994 году, а также награжден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени 5 лет назад. У Чуркина осталась супруга и двое наследников.