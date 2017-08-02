София Кальчева рассказала об отношениях с Николаем Басковым

София Кальчева, бывшая возлюбленная Николая Баскова, совершенно не расстроилась, когда узнала о грядущей свадьбе Николая и Виктории Лопыревой. Также София поведала о сложностях в отношениях, которые ей регулярно приходилось преодолевать с Басковым.

Скорая свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой не перестает обсуждаться в многочисленных информационных источниках. Знаменитости объявили о своей помолвке настолько неожиданно для общественности, что мало кто поверил в искренность намерений Николая. Однако, после того, как новость о свадьбе начала свое распространение на просторах социальных сетей, официальный представитель артиста подтвердил информацию о его грядущем бракосочетании.

Бывшая возлюбленная артиста София Кальчева, когда узнала о его скорой свадьбе, совершенно не расстроилась. По её мнению, нынешняя избранница Николая подходит ему гораздо лучше, чем она. Также она рассказала о многих трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в отношениях с певцом. Как оказалось, Басков постоянно находился на гастролях, и его практически никогда не было дома. Все это время София ждала своего любимого. Кальчева признается, что именно он сделал из неё такую красавицу. Он буквально заставлял её одеваться откровенно и вызывающе, так как ему это очень нравилось.