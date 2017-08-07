Сегодня София Ротару празднует юбилей. Знаменитой певице исполнилось 70 лет. Свой день рождения эстрадная певица решила отпраздновать в окружении семьи, для проведения мероприятия она выбрала остров Сардиния. На торжество знаменитость нарядилась в платье-вышиванку и спортивную обувь.

София Ротару сегодня принимает поздравления с юбилеем. Стало известно, что свое 70-летие певица празднует на итальянском острове Сардиния, куда она отправилась вместе с семьей. На отдых знаменитая исполнительница прилетела в начале месяца, составили ей компанию сын и его семья. София Михайловна активно делится с поклонниками в «Инстаграме» личными снимками с отдыха. В день своего юбилея Ротару нарядилась в удобный образ. Так, артистка отдала предпочтение платью-вышиванке и спортивной обуви. Для дополнения образа исполнительница использовала солнцезащитные очки.

Первыми поздравить артистку поспешили ее близкие, опубликовав в социальной сети совместные снимки, сопроводив их красивыми поздравлениями.

Happy Birthday @sofiarotaru.official !!! Люблю ❤️ A post shared by S O F I A (@sofialookbook) on Aug 6, 2017 at 11:02pm PDT

Напомним, за всю свою карьеру певица исполнила более 400 композиций, большинство из которых стали классикой советского и нынешнего времени. Ротару выпустила свыше 30-и музыкальных альбомов. У артистки было организовано множество гастролей по европейским странам, а также в Азии, США и Австралии. Необходимо отметить, что эстрадная исполнительница родом и села Маршинцы, который находится в Черновицкой области Украины.