Борис Бурдаев, бывший солист популярной группы «Братья Грим», заявил о том, что он никогда не собирался менять пол, как это представлено в прессе, его просто не правильно поняли. Также сам продюсер группы Андрей Бородин способствовал, по словам Бурдаеву, не правильно представленной информации.

В 2016 году в прессе появилась информация, что солист некогда известной группы «Братья Грим» Борис Бурдаев думает сменить свой пол, чем абсолютно поверг в шок своих поклонников. Такое заявление было озвучено не самим Борисом, а продюсером этой группы Андреем Бородиным. Именно он сделал такое сообщение в прессе.

Сам артист сначала никак не комментировал появившиеся слухи, чем еще больше способствовал распространению информации. Но вот выдержав паузу, в своем недавнем интервью Борис Бурдаев сообщил, что он не собирался менять пол, а вся информация, сказанная им ранее, просто была не так понята самим продюсером. Артист отметил, что вся канитель с изменением пола началась еще в 2009 году, когда во время одного интервью журналистов заинтересовал вопрос: как относиться Бурдаев к секс меньшинствам, положительно или отрицательно? Что тогда, что сейчас, певец никак не относиться к меньшинствам, не одобряет, но и не критикует. И вот на этой почве началась дезинформация поклонников.

Между продюсером и артистом начался скандал. Андрей Бородин в категоричной форме поставил условие артисту: в случае изменения пола, артист не будет участвовать в группе, поскольку «Братья Грим» популярны и среди детей. Андрей отметил, что он неоднократно предупреждал артиста не делать никаких заявлений, и тем более не менять пол, иначе контракт между ними будет расторгнут. Начатый конфликт продолжается и до сих пор, ни одна из сторон не идет на примирение.