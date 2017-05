Почему-то в последнее время хочется цитировать Борис Борисыча…"Ведь каждый человек — он дерево. Он отсюда и больше нигде…" Эта фраза сейчас мне кажется очень актуальной. Каждый раз, приезжая на родину в Самару, понимаешь, что часть моих корней — здесь, и это не обязательно места или люди, а просто состояние, и если раньше хотелось отсюда поскорее уехать, то сейчас, наоборот, хочется остаться, как можно дольше и ощутить этот средневолжский дзен. #борисбурдаев #борисгрим #братьягрим #братьягримм #уфологи #ufologyband #octopusmaiden #самара #волга #загородныйпарк

