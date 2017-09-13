Соловьиный помет: Владимир Соловьев упрекнул руководство "Первого канала" за шутку в его сторону

Владимир Соловьев дал комментарий по поводу шутки, которую Иван Ургант отпустил в его сторону в одной из своих передач. По мнению Соловьева, руководство “Первого канала” не должно было допустить попадания в эфир слов о том, что его передача на канале “Россия-1” могла бы называться “соловьиный помет”.

Интеллектуальный конфликт между Иваном Ургантом и Соловьевым возник после того, как Иван неудачно пошутил, что кое-какая передача на канале “Россия-1” должна называться “соловьиный помет”. Ответ Владимира Соловьева не заставил себя долго ждать. В очередном выпуске “Воскресного вечера” он назвал шутку Ивана “гаденькой” и сказал, что она является отличным способом избежать попадания в список сайта “Миротворец”.

Как сообщил после этого источник, близкий к радиостанции под названием “Говорит Москва”, Ургант принял вызов и готовит очередной колкий ответ на высказывание Соловьева. При этом Владимир имеет претензии не сколько к самому Урганту, сколько к руководству “Первого канала” во главе с Костантином Эрнстом. По его мнению, слова Урганта о «соловьином помете» должны были вырезать из эфира, и он не верит, что до Эрнста эта шутка не дошла. Также Соловьев считает, что этой шуткой Ургант оскорбил не его, а весь состав канала “Россия-1”.

Журналисты спросили Соловьева, будет ли он ждать ответа от Урганта на эти слова. На это телеведущий ответил, что ему наплевать на то, скажет ли Иван Ургант что-либо в ответ или промолчит, тем более реагирование на ответную реакцию Соловьева — это уже не дело Урганта, а дело руководства “Первого канала”.