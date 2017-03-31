Состояние Николая Носкова стабилизировалось: артиста готовят к операции

Состояние Николая Носкова стабилизировалась. Накануне, тридцатого марта, артиста перевели из реанимации в стационарное отделение. На следующей неделе решится вопрос о проведении запланированной ранее операции.

Николай Носков попал в больницу несколькими днями ранее. Артист был экстренно госпитализирован в элитную клинику «Лапино». Позже выяснилось, что причиной госпитализации Носкова стал инсульт. Кроме того, врачи сообщили, что в скором времени Носков будет прооперирован – удалять будут тромб в шейном отделе.

В какой-то момент в СМИ проникла информация о резком ухудшении состояния Носкова. Сообщалось даже о том, что его организм был подключен к аппарату искусственного поддержания жизни.

А на официальном сайте исполнителя появилась информация о том, что все концерты, запланированные в рамках весеннего тура, отменяются. В пресс-службе рассказали: билеты сохраняют свою ценность, а выступления Носкова состоятся позже. Однако точной даты перенесенных концертов объявлено не было.

Вчера стало известно, что пациент был переведен в стационарное отделение. Следовательно, состояние Носкова стабилизировалось.

Однако выписывать артиста пока не будут. На грядущей неделе состоится консилиум медиков, на котором будет принято решение об операции по удалению шейного тромба. Других деталей о положении Носкова пока не поступало.