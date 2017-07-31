Стас Костюшкин лишился своего бизнеса в Санкт-Петербурге

Стас Костюшкин в скором времени останется без собственной сети закусочных в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы выяснить что произошло, журналисты обратились за комментариями к артисту, который пояснил, что это является вынужденной мерой.

Еще совсем недавно дела в бизнесе Стаса Костюшкина шли самым наилучшим образом, он то и дело открывал очередную закусочную в северной столице. Этим делом артист занимался довольно долго и до последнего времени весьма неплохо. Теперь же он вынужден закрыть свою сеть закусочных в северной столице, так как его друг, на котором держались все рабочие моменты, решил по личным причинам покинуть компанию. К сожалению, Стас не смог найти ему замену, так как очень тяжело найти хорошего управляющего, которому можно многое доверить.

Несмотря на эти неприятности Костюшкин активно занимается развитием аналогичного бизнеса в Москве. На этом он не планирует останавливаться, также Стас намерен открыть свои закусочные и в Ярославле. Так что артист совсем не переживает по поводу бизнеса в Санкт-Петербурге, так как в других городах его бизнес процветает. Довольные клиенты регулярно делятся фотографиями с продукцией Стаса и оставляют положительные отзывы к своим публикациям.