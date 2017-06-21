Стас Садальский и Лариса Удовиченко не общаются более 12 лет

Стас Садальский, активно ведущий свой микроблог, недавно порадовал своих поклонников совместными фотографиями с Ларисой Удовиченко. Как оказалось, фото старые и были сделаны еще во времена их дружбы. Более 12 лет актеры не общаются.

Стас Садальский является постоянным пользователем социальных сетей. Именно там он общается со своими поклонниками, размещает интересную, а иногда и скандальную информацию. И вот, недавно у Стаса Садальского выдался вечер воспоминаний. В своем микроблоге он разместил совместный снимок с актрисой театра и кино — Ларисой Удовиченко. Как оказалось, в прошлом две звезды были очень близки. Они дружили, вместе гуляли, поддерживали друг друга. Зрителю они запомнились по совместному участию в фильме «На кого Бог пошлет». Но потом вся дружба сошла на нет, и теперь два творческих человека вообще не общаются.

Садальский признался, что Удовиченко идеальна и имеет только единственный недостаток – это отсутствие вкуса, в частности, отсутствие симпатии к самому Стасу. По признанию шоумена, они не общаются уже более 12 лет. И причиной такой раздора между двумя известными людьми стал день рождения Ларисы Удовиченко, ее юбилей.

Как стало известно, в разгар празднования 50-летия актрисы, журналисты засняли женщину в очень неприглядном виде. Эти снимки попали в прессу и в социальные сети. Тогда Лариса Удовиченко обвинила Садальского в том, что он пригласил журналистов на вечер. Стас категорически отрицал данные заявления. И с тех пор актеры не общаются, даже если присутствуют на одном мероприятии.

Подписчики Садальского посоветовали ему не ностальгировать и не переживать. Многие удивились тому, что Лариса так долго помнит Стасу его проступок.