Актер Стас Садальский продолжает поддерживать позицию матери Марии Максаковой — Людмилы в ее конфликте с дочерью. В своем блоге Инстаграм он разместил фото с Людмилой в ресторане. Из подписи можно понять, что Людмила спрашивала совета у актера, как ей уговорить дочь прекратить говорить обидные слова в ее сторону. “Бесполезно” — написал Садальский.

В конфликте между Марией Максаковой и ее матерью Людмилой Максаковой, актер Стас Садальский неизменно находится на стороне последней. Напомним, что по словам Марии, ее мать нелицеприятно высказалась о своем убитом зяте — Денисе Вороненкове. Мария оскорбилась и попросила извинений. Общаться с матерью дочь до сих пор не желает.

В гостях у Андрея Малахова на ток-шоу “Пусть говорят”, Мария Максакова и Стас Садальский поругались прямо в прямом эфире. Садальский настаивал на том, что мать надо уважать, а Мария требовала извинений с ее стороны. Недавно актер разместил в Инстаграм свое фото вместе с Людмилой Максаковой в одном из ресторанов. Людмила спрашивала его, как заставить дочь прекратить говорить плохие слова в сторону матери. “Бесполезно, как об стенку горох”- написал Садальский.

Не так давно, проживающая на Украине Мария Максакова, заявила журналистам, что она по-прежнему любит свою мать, просто хочет, чтобы та попросила у нее прощения за ее слова на Дениса Вороненкова. Пока этого нет, Мария не готова примириться с матерью.

Напомним, что мужа Марии, российского депутата Вороненкова, застрелили в центре Киева в марте этого года.