Стас Садальский жёстко высказался насчет нового шоу "На самом деле"

Стас Садальский резко раскритиковал первый эфир нового шоу на Первом канале — «На самом деле». Свои мысли по поводу нового телепроекта Стас изложил с помощью микроблога, посвятив этому одну из недавних публикаций.

Несколько дней назад многочисленные издания анонсировали выход нового шоу — «На самом деле». Суть телепроекта заключается в том, что в эфире встречаются два близких поссорившихся человека чтобы попытаться найти способ примирения, сказав друг другу правду. Отвечая на вопросы, гости программы не смогут солгать, ведь их проверяет детектор лжи. Первыми героями передачи стали Алексей Панин вместе с бывшей супругой. Всю программу Панин и Юдинцева оскорбляли друг друга, а в конце так и не помирились ради дочери.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Июл 24 2017 в 11:28 PDT

Первый выпуск этого шоу произвел сильное впечатление на телезрителей, которые начали бурное обсуждение проекта в социальных сетях. Не стал молчать и Стас Садальский, который в грубой форме высказался насчет новой программы. Свои ощущения от просмотра первого выпуска проекта он описал как «отвратительное послевкусие». Также он отметил, что когда-то телевидение было окном в мир, но сейчас оно стало окном на путь деградации.