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Стефания Маликова поступила в МГИМО, наследница знаменитого певца выбрала факультет журналистики. Несмотря на недостающие баллы по ЕГЭ, ей удалось исполнить свою мечту благодаря творческому конкурсу, за который ее наградили высокой оценкой.

Стефания Маликова
Фото: hronika.info

Стефания Маликова несмотря на все трудности смогла стать студенткой МГИМО. Девушка выбрала факультет журналистики и теперь в предвкушении начала учебного года. Необходимо отметить, что путь к мечте оказался нелегким. На ЕГЭ она получила высокие баллы, но их не хватило для поступления в учебное заведение даже на договорную форму обучения. Но исправить ситуацию наследнице певца помог творческий конкурс, с которым она хорошо справилась и получила высокую оценку.

После того, как Маликова узнала, что принята на обучение, она на пару недель улетела в Испанию вместе родителями, где снимала стресс. Ранее девушка прокомментировала ситуацию с поступлением в МГИМО. Она заявила, что очень рада, что добилась цели. Также Стефания поблагодарила учителей и близких людей.

«Сегодня я окончательно осознала, что поступила в университет! Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь. Знаю, что некоторые из них меня тут читают и это очень умиляет… Спасибо за поддержку близким людям. Без них бы я не справилась. Ни-ког-да! Хочу посоветовать будущим одиннадцатиклассникам делать выбор осознанно и не выбирать литературу для сдачи ЕГЭ. Сложно, очень», — поделилась Стефания.

Напомним, недавно Стефанию обвинили в «купленных» баллах ЕГЭ. Об этом стали говорить после того, как наследница Дмитрия Маликова поделилась новостью, что сдала математику и русский язык на высокие баллы. Девушка призналась, что усердно готовилась к экзаменам. Для этого ее родители наняли лучших репетиторов. Ранее певец заявлял, что они будут вынуждены потратить много денег на дополнительные занятия Стефании.

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