Стефания Маликова поступила в МГИМО, наследница знаменитого певца выбрала факультет журналистики. Несмотря на недостающие баллы по ЕГЭ, ей удалось исполнить свою мечту благодаря творческому конкурсу, за который ее наградили высокой оценкой.

Стефания Маликова несмотря на все трудности смогла стать студенткой МГИМО. Девушка выбрала факультет журналистики и теперь в предвкушении начала учебного года. Необходимо отметить, что путь к мечте оказался нелегким. На ЕГЭ она получила высокие баллы, но их не хватило для поступления в учебное заведение даже на договорную форму обучения. Но исправить ситуацию наследнице певца помог творческий конкурс, с которым она хорошо справилась и получила высокую оценку.

После того, как Маликова узнала, что принята на обучение, она на пару недель улетела в Испанию вместе родителями, где снимала стресс. Ранее девушка прокомментировала ситуацию с поступлением в МГИМО. Она заявила, что очень рада, что добилась цели. Также Стефания поблагодарила учителей и близких людей.

«Сегодня я окончательно осознала, что поступила в университет! Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь. Знаю, что некоторые из них меня тут читают и это очень умиляет… Спасибо за поддержку близким людям. Без них бы я не справилась. Ни-ког-да! Хочу посоветовать будущим одиннадцатиклассникам делать выбор осознанно и не выбирать литературу для сдачи ЕГЭ. Сложно, очень», — поделилась Стефания.

Напомним, недавно Стефанию обвинили в «купленных» баллах ЕГЭ. Об этом стали говорить после того, как наследница Дмитрия Маликова поделилась новостью, что сдала математику и русский язык на высокие баллы. Девушка призналась, что усердно готовилась к экзаменам. Для этого ее родители наняли лучших репетиторов. Ранее певец заявлял, что они будут вынуждены потратить много денег на дополнительные занятия Стефании.