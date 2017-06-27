Стефания Маликова: Рособрнадзор не выявил нарушений в сдаче ЕГЭ дочерью известного певца

Стефания Маликова, после проведенной проверки, была освобождена Рособрнадзором от обвинений в нечестно сданном ЕГЭ. Ранее дочь известного певца Дмитрия Маликова подозревалась со стороны пользователей соцсетей в “покупке” нужного количества баллов по экзаменам.

По сообщению информационного агентства “Новости”, после того, как в социальных сетях обвинили дочь известного певца Дмитрия Маликова — Стефанию в купленных результатах государственного экзамена, в дело вмешался Рособрнадзор.

Сотрудники ведомства подвергли проверке место, где проводились экзамены Стефании Маликовой и ее одноклассников. Никаких нарушений регламента выявлено не было, о чем Рособрнадзор сообщил прессе. В процессе проверки были просмотрены все видеозаписи с места проведения ЕГЭ, и так как ничего найдено не было, ведомство определило, что девушка и ее одноклассники получили заслуженные баллы.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Стефания купила результаты своих экзаменов. Этот скандал спровоцировала публикация девушки, в которой она объявила о том, что набрала 91 балл и по математике, и по русскому языку.

Недавно Стефания разместила в «Инстаграме» поздравления для всех выпускников, которые, как и она, сдавали в этом году ЕГЭ. Девушка написала, что свои баллы она заработала честно, потому что каждый день усиленно занималась, никто экзамены для нее не покупал, и она даже не уверена, что поступит в тот ВУЗ, который выбрала.

Комментарии подписчиков под фото разделились. Одни пользователи поддерживали Стефанию, другие писали, что даже в том тексте, который она разместила, есть пунктуационные ошибки, поэтому они все равно ей не верят.