Стефания Маликова: Рособрнадзор не выявил нарушений в сдаче ЕГЭ дочерью известного певца

Стефания Маликова, после проведенной проверки, была освобождена Рособрнадзором от обвинений в нечестно сданном ЕГЭ. Ранее дочь известного певца Дмитрия Маликова подозревалась со стороны пользователей соцсетей в “покупке” нужного количества баллов по экзаменам.
По сообщению информационного агентства “Новости”, после того, как в социальных сетях обвинили дочь известного певца Дмитрия Маликова — Стефанию в купленных результатах государственного экзамена, в дело вмешался Рособрнадзор.
Сотрудники ведомства подвергли проверке место, где проводились экзамены Стефании Маликовой и ее одноклассников. Никаких нарушений регламента выявлено не было, о чем Рособрнадзор сообщил прессе. В процессе проверки были просмотрены все видеозаписи с места проведения ЕГЭ, и так как ничего найдено не было, ведомство определило, что девушка и ее одноклассники получили заслуженные баллы.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Стефания купила результаты своих экзаменов. Этот скандал спровоцировала публикация девушки, в которой она объявила о том, что набрала 91 балл и по математике, и по русскому языку.
Недавно Стефания разместила в «Инстаграме» поздравления для всех выпускников, которые, как и она, сдавали в этом году ЕГЭ. Девушка написала, что свои баллы она заработала честно, потому что каждый день усиленно занималась, никто экзамены для нее не покупал, и она даже не уверена, что поступит в тот ВУЗ, который выбрала.
Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше — больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать своё сочинение и тест тем особо «умным» людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день. Никто ничего в моей семье не покупал и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо. Muah 💄💁 @aldocoppola_moscow
Комментарии подписчиков под фото разделились. Одни пользователи поддерживали Стефанию, другие писали, что даже в том тексте, который она разместила, есть пунктуационные ошибки, поэтому они все равно ей не верят.