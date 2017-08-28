Стефания Маликова вышла в свет со своим возлюбленным

Когда Стефания Маликова была ученицей школы, её родители во всех беседах с журналистами заявляли о том, что их дочь находится в обыкновенных приятельских отношениях с Леонидом Груздевым. Однако после того, как Стефания стала студенткой ВУЗа, она перестала скрывать свои отношения.

Отец Леонида Груздева известный бизнесмен, состояние которого журнал «Forbеs» оценивает в несколько сотен миллионов долларов. В то время, пока Стефания была школьницей, она появлялась на различных мероприятиях в компании Леонида, но при этом старалась не показывать своих чувств к нему. И вот, недавно состоялся её первый «взрослый» выход в свет с избранником, с которым они вместе пошли на свадьбу Михаила Турецкого. Влюбленные не скрывали свои чувства от огромного числа журналистов, присутствовавших на мероприятии. Они держались за руки и не отходили друг от друга ни на шаг.

@sorik #Tornike ! 💙 A post shared by @steshamalikova on Aug 26, 2017 at 10:38am PDT

Мама Стефании нередко комментировала выбор своей дочери. К Леониду она расположена самым наилучшим образом, характеризуя его как очень умного, хорошо воспитанного и не избалованного отцовскими деньгами парня.