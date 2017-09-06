Стелла Барановская: певица Зара приютила у себя сына погибшей актрисы

Певица Зара приютила у себя сына умершей от тяжелой болезни актрисы Стеллы Барановской. На протяжении всего времени после смерти матери ребенок проживает дома у артистки.

Многие журналисты и особенно скептически настроенные пользователи социальных сетей очень сильно ошибались, когда обвиняли Стеллу Барановскую в симуляции тяжелой болезни. Актриса на самом деле пыталась побороть страшное заболевание, но оно оказалось сильней и лишило её жизни. Первой о трагедии сообщила близкая подруга Стеллы — Екатерина Гордон, которая написала об этом в одной из недавних публикаций своего микроблога. Она, как и многие подруги, теперь занимается подготовкой к похоронам и пытается помочь сыну Стеллы, который остался совсем один.

Пока неизвестно, будет ли кто-то из подруг погибшей оформлять опеку над мальчиком, но певица Зара, также приходящаяся близкой подругой Барановской, приютила ребенка у себя дома. Мальчик живет у артистки с того самого момента, как умерла его мама, но до сих пор не знает о смерти близкого человека. Зара пока не может собраться с силами, чтобы сообщить ему страшную новость. Поэтому, когда они ходят по магазинам, ребенок покупает для мамы маленькие подарки в виде магнитиков с изображением бабочек, думая, что это обязательно понравится маме. Подруга актрисы считает, она действительно в чем-то была похожа на это удивительное насекомое — обладала схожей грацией, легкостью и красотой.