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Как рассказали Екатерина и Александр Стриженовы, сейчас у их младшей дочери начался подростковый период. Телеведущая Александра Стриженова рассказала, как она преодолевает все трудности воспитания подрастающей дочери.

Стриженовы рассказали о трудностях воспитания младшей дочери
Фото: Vladtime.ru

Екатерина признается, что у её дочери Александры пока незначительные изменения в характере. Девочка по-прежнему продолжает рассказывать матери все сокровенные тайны, делится переживаниями и прислушивается к её советам. Телеведущая рассказала о недавнем подростковом бунте, который устроила их дочь. Дело в том, что юная Александра находится в поисках своего собственного стиля, поэтому постоянно экспериментирует с внешностью.

Однажды она посетила спектакль в Большом театре, в весьма неподходящем для этого внешнем виде. Она буквально шокировала своего отца, когда появилась там с ярким макияжем. Акцент был сделан на губах дочери: Саша накрасила губы помадой винного цвета. Мама объясняет, что девочка с самого детства знакома с косметикой и сценическим гримом, поэтому они вместе с мужем стараются не запрещать подобные эксперименты с внешностью, так как это может обернуться гораздо худшими последствиями. Что касается всего остального, то Александра очень радует своих родителей, которые доверяют ей настолько, что не контролируют её жизнь очень строго.

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  • анонимно

    стриженова в политику влезла смотреть смешно по бумашке два слова связать не может очевидно по блату протолкнули у нас на телевиденье у кого деньги есть тот и в почете теперь и новости незачем смотреть настоящих дикторов наверняка всех сьели

  • анонимно

    как себя роза ведет на программе дикий ужас из грязи в князи татарка вонючая так унижает людей гнать ее поганой метлой с передачи пусть интилекту идет поучится баба базарная

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    роза откуда ты вообще появилась на тв из какой деревни надо бы сначала грамоте в школе поучиться было научится с людьми общаться и уважать сама то что из себя стоишь ноль в оболочке совсем не культурная поэтому и одна сваха стыдобище