Стриженовы рассказали о трудностях воспитания младшей дочери

Как рассказали Екатерина и Александр Стриженовы, сейчас у их младшей дочери начался подростковый период. Телеведущая Александра Стриженова рассказала, как она преодолевает все трудности воспитания подрастающей дочери.

Екатерина признается, что у её дочери Александры пока незначительные изменения в характере. Девочка по-прежнему продолжает рассказывать матери все сокровенные тайны, делится переживаниями и прислушивается к её советам. Телеведущая рассказала о недавнем подростковом бунте, который устроила их дочь. Дело в том, что юная Александра находится в поисках своего собственного стиля, поэтому постоянно экспериментирует с внешностью.

Однажды она посетила спектакль в Большом театре, в весьма неподходящем для этого внешнем виде. Она буквально шокировала своего отца, когда появилась там с ярким макияжем. Акцент был сделан на губах дочери: Саша накрасила губы помадой винного цвета. Мама объясняет, что девочка с самого детства знакома с косметикой и сценическим гримом, поэтому они вместе с мужем стараются не запрещать подобные эксперименты с внешностью, так как это может обернуться гораздо худшими последствиями. Что касается всего остального, то Александра очень радует своих родителей, которые доверяют ей настолько, что не контролируют её жизнь очень строго.