Судья Алла Бандура, ставшая «звездой» соц. сетей из-за неудачного макияжа, прокомментировала свою популярность

Украинская служительница Фемиды Алла Бандура прокомментировала инцидент с ее вызывающей фотографией, которая проникла в социальные сети. Судья рассказала историю создания фото, а также уверила, что на ее карьеру снимок никак не повлияет.

На днях в социальные сети проникла странная фотография женщины, которая выбрала для снимка не очень удачный, мягко говоря, макияж. Фотография мгновенно разлетелась по Интернету, а сама женщина стала героиней многочисленных мемов. «Звездой» оказалась судья Алла Бандура из Ровенской области, что в Украине. Женщина оказалась достаточно скромным человеком в реальной жизни – Бандура дала интервью, в котором рассказала, как появилось знаменитое фото.

Оказывается, снимок был сделан еще десять лет назад. По словам судьи, тогда ей на работе нужно было сделать срочную фотографию, однако она совсем не была готова. Женщина сделала макияж «на быструю руку», а сама совсем не предала этому значения.

О том, что спустя десять лет она стала героиней социальных сетей, женщина узнала от своей племянницы, которая нашла ее снимок в Сети. Алла Бандура уверяет, что снимок никак не повлиял на ее карьеру, тем более что на работе о нем уже давно все знали.

Рассказала служительница Фемиды и о том, что работа у нее очень нелегкая. Оказывается, в свое время на нее было совершено покушение, связанное с одним из ее дел. Тогда ее ранили 12 раз, но женщина смогла выжить.

Кстати, зарабатывает Бандура немного – около 250 тыс. гривен в год. Кроме квартиры не имеет никакого зарегистрированного на себя имущества.