Супруга Александра Малинина показала фигуру в купальнике

Супруга Александра Малинина Эмма на протяжении всего брака привлекала к себе внимание общественности. Несмотря на свой возраст в 55 лет, она безо всякого стеснения делится с пользователями Сети своими фотографиями в купальнике.

Эмма Малинина, в отличие от большинства жен российских знаменитостей, которые исчезают за спиной своего супруга, смогла построить собственную карьеру. Она получила высшее медицинское образование, став доктором наук, затем и вовсе открыла собственную клинику, пользующуюся хорошим спросом. Кроме того, женщина была постоянно занята воспитанием двух близняшек, однако, несмотря на сильную занятость, у нее всегда оставалось время следить за своей внешностью.

В её возрасте обычные российские женщины выходят уже на пенсию, но для Эммы её возраст только цифра. Она продолжает без стеснения показывать свою фигуру в купальнике. Недавно она вместе с мужем и детьми отправилась отдыхать в Форте-деи-Марми. От туда она опубликовала несколько фотографий в свой микроблог, где продемонстрировала подписчикам свою фигуру водном купальнике. Всем своим внешним видом она показала поклонникам, что даже в 55 лет можно выглядеть сногсшибательно.

Это лето было незабываемым👌Впереди нас ждёт много интересного😊 Хорошие вещи никогда не случаются с теми, кто их ждёт☝🏼 Они случаются с теми ,кто работает и стремиться к своим целям💯 Пора работать! Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) Авг 31 2017 в 11:28 PDT

Отметим, недавно звёздная пара стала гостями телепрограммы “Смак”, где сделала несколько довольно неожиданных заявлений. Они рассказали, что экономят на образовании своих детей, которые учатся сейчас в немецкой школе. Дело в том, что высшее образование в Германии бесплатное, поэтому они могут легко поступить в немецкий вуз, если хорошо окончат там школу.