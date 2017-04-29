Наталья Шевель, супруга актера Ивана Краско, поделилась в своем блоге откровенным фотоснимком двухлетней давности. Подписчики Натальи начали восхищаться фото, где она позирует в очень коротком платье, находясь по колено в воде.

Наталья Шевель опубликовала в соцсети откровенное фото двухлетней давности. В отношениях Ивана Краско и его молодой супруги царит полная идиллия. Начинающая актриса пробует себя в театре, где демонстрирует свое мастерство и познания в искусстве.

«Мне 22», – такими словами Наталья подписала снимок.

Наталья с Иваном состоят в браке более года и не стесняются демонстрировать свои чувства на публике. В своем Инстаграм Шевель регулярно публикует совместные фотографии с супругом, а поклонники пары, тем временем, не перестаю восхищаться идиллией, которая царит между ними.

Наташа является начинающей актрисой. На сегодняшний день она работает в питерском театре. Весной 2016 года Шевель играла в постановке «Отель Фортуна», которая была создана по произведению «Однажды в Америке» писателей Валерия Калугина и Николая Якимчука. Наталье Шевель вместе с супругом удалось совместно поработать в спектакле, сыграв главные роли. Как стало известно от издания «Стархит» желание поработать вместе супружеская пара изъявила уже давно, однако только в 2016 году им удалось воплотить мечты в жизнь. Во время репетиций Наташе удалось поразить всех своим мастерством и познаниями в искусстве.