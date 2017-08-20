Супруга Вадима Казаченко рассказала о громкой победе над мужем

Ольга Казаченко рассказала в социальных сетях о своей тяжелой победе над супругом. Вадиму Казаченко было отказано в иске, в котором он требовал признать его брак с Ольгой фиктивным.

Олька Казаченко сообщила общественности о том, что суд отказал Вадиму Казаченко в иске, в котором он требовал признать его брак с Ольгой фиктивным. Женщина, огромным трудом добившаяся своей победы, отмечает, что на данный момент её брак с Вадимом был законным с момента его заключения и продолжает таковым оставаться. И это при том, что её супруг, попавший в неприятности, втянул её вслед за собой в тот момент, когда она вынашивала их ребенка.

Несмотря на то, что победа стоила ей больших усилий, она не считает нужным её праздновать. Она не чувствует ничего, кроме облегчения от понимания, что смогла наконец-то высвободиться из всего этого ада, который был устроен её супругом. Ей и её сыну пришлось на протяжении целого года терпеть выходки Вадима. Всё это время женщина терпела от законного мужа огромное количество оскорблений, угроз, унижений и постоянных попыток обделить их общего сына.