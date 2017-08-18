Теперь у всех поклонников Николая Баскова и Виктории Лопыревой появилась возможность заработать на их свадьбе. Букмекеры предлагают всем желающим заработать, поставив ставку на то, состоится свадьба знаменитостей или нет.

Около месяца прошло с того момента как Николай Басков объявил о своей скорой свадьбе с Викторией Лопыревой. После чего он написал в своём микроблоге, что дата проведения торжества назначена на 5 октября текущего года. Эта новость не была воспринята общественностью несерьёзно, многие подумали, что это заявление было сделано специально для привлечения внимания к своей персоне. Однако Николай утверждает, пиар его совершенно не интересует, и он на самом деле женится на Виктории.

Пока пользователи социальных сетей пытаются отделить правду от лжи, букмекерские конторы начали принимать ставки на предполагаемую свадьбу Баскова и Лопыревой. Всем желающим было предложено заключить пари на то, что свадьба состоится до 31 декабря текущего года. Соотношение ставок на данный момент таково, что в наибольшем выигрыше останется поставивший на то, что свадьбы не будет, в том случае если это действительно произойдет.