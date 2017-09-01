Свадьба Миграна Арутюняна: борец греко-римского стиля женился на певице Мактине Бебия

Борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян с 30 августа этого года официально женатый человек. Он повел под венец свою любимую девушку, певицу Мактину Бебия. Молодые решили не созывать огромное количество гостей, а посидеть в тесном, но теплом семейно-дружеском кругу. Поскольку певица – абхазка, а ее жених – армянин, на свадьбе звучали песни двух народов.

Спортсмен греко-римской борьбы Мигран Арутюнян 30 августа этого года женился на своей любимой девушке Мактине Бебия, в Москве. Молодые не стали тратиться на богатое торжество после ЗАГСа, потому что в России оно прошло бы не по восточным обычаям. Да и трудно людям разных национальностей выбрать традиции, которых на «смешанной» свадьбе будет больше. Абхазскую свадьбу со средневековыми традициями молодым пообещала родня невесты и пригласила Мактину с мужем в непризнанную республику. Там армянин познакомится с обычаями принимающей стороны.

Мактина Бебия – настоящая восточная девушка: она долго подбирала платье, в котором почувствовала бы себя достойной невестой восточного мужчины. Она выбрала непышное, длинное, сравнительно скромное платье. Для армян в лице родни жениха девушка сразу после помолвки с Миграном приготовила традиционное блюдо — «первую мамалыгу от невестки». Так у народов Абхазии принято показывать, что избранница сына умеет хорошо готовить.

Моя самая красивая❤ A post shared by 💜Fan Club💜 Maktiny Bebiya 👑 (@maktina_bebiya_fan) on Sep 1, 2017 at 1:49am PDT

Мактина собирается после замужества продолжать певческую карьеру в ансамбле «Шаратын», но муж, его успехи и спортивные достижения для нее на первом месте. Она заявила, что Мигран отправится на Олимпиаду в Токио и обязательно выиграет, а она будет его во всем поддерживать. С Россией молодая семья свое будущее не связывает, супруги хотят эмигрировать за границу.