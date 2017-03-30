Свадьба не за горами: Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко – СМИ

Дмитрий Тарасов сделал предложение своей новой девушке Анастасии Костенко. Такую версию выдвигают СМИ и поклонники футболиста. Радостное событие в их жизни могло случиться как раз в день рождения Анастасии.

Недавно Дмитрий и Настя, наконец, впервые вынесли свои отношения на публику, тем самым официально их подтвердив. Значит, подозрения поклонников оказались верными. Теперь же фанаты подозревают, что у Тарасова и Костенко все более чем серьезно. Серьезно настолько, что парочка собирается планировать свадьбу.

Днем ранее модель Анастасия Костенко отметила свой день рождения. Как удалось выяснить журналистам, праздновала она в компании своего возлюбленного, ближайших родственников и друзей. Более того, есть версия, что Тарасов сделал Насте самый дорогой подарок в ее жизни – предложение руки и сердца и обручальное кольцо.

Правда, никаких подтверждений этому пока нет. Нет ни официальных заявлений от самих влюбленных или кого-то из их окружения, ни фотоподтверждений. А Костенко и вовсе подвела итоги своего дня рождения очень лаконично – опубликовала пост в Инстаграме с короткими словами благодарности за поздравления.

Как бы там ни было, но повод говорить о грядущей свадьбе все же есть. Как ни крути, а Тарасов и Костенко все это время плавно подводили общественность к новостям об их отношениях. Теперь, когда они уже официально встречаются, можно двигаться дальше. Тем более что Дмитрий, как показывает время, совсем не стесняется менять жен. Интересно, будет ли составлен брачный контракт на этот раз?