Свадьба не за горами: Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко – СМИ

Спасибо всем за поздравления ❤❤❤😘 #Repost @irisnew ・・・ С днём рождения, моя малышка @kostenko.94 😇 Будь самой-самой счастливой! Жду вечера, чтоб зацеловать 💋 Photo by me 📸 www.irisnew.com #irisnewphotography

A post shared by Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) on Mar 29, 2017 at 5:05am PDT