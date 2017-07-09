Свадьба Овечкина состоялась в прошлую субботу. Торжество прошло в подмосковной Барвихе. Спортсмена и его возлюбленную Настасью Шубскую поздравил российский президент. Его поздравление было зачитано Николаем Басковым.

В прошлую субботу состоялась свадьба хоккеиста Овечкина и Настасьи Шубской. В этот день православные христиане отмечают праздник Дня семьи, любви, верности. Примечательно и то, что официальная регистрация брака в ЗАГСе состоялась год назад.

Торжество прошло в Барвихе. Пара ответственно подошла к своей идеальной свадьбе. Перед гостями невеста появилась в пышном белом платье, украшенном кружевом. Подруги Настасьи подобрали наряды одно цвета – золотого. Хоккеист для торжества выбрал классический черный костюм, бабочку. Друзья спортсмена поддержали его стиль, одевшись в классику. Мать модели, известная российская актриса Вера Глаголева, пришла на мероприятии в голубом струящемся платье.

На церемонии Николаем Басковым было зачитано поздравление пары, которые адресовал им российский президент. Глава страны пожелал спортсмену и модели, чтобы в их доме постоянно царила любовь и взаимопонимание. Также он пожелал возлюбленным крепкого здоровья и успехов.

Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! 🇸🇮 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 8:45am PDT

Напомним, накануне свадьбы у пары прошел девичник и мальчишник. Вечеринка Шубской прошла в стиле casual, а друзья Овечкина появились на мальчишнике в футболкам, на которых изображен хоккеист.