Светлана Бондарчук, бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука, выглядит отлично в свои 48 лет. Так решило большинство ее поклонников, после того, как увидели ее фигуру в золотом купальнике на пляже Мальдив.

Бывшая жена Федора Бондарчука, Светлана, опубликовала в сети интернет фото со своего отдыха на Мальдивах, куда она ездила вместе с подругой. На снимках Светлана демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру в необычном золотом купальнике.

Поклонники Светланы тут же осыпали ее комплиментами. Многие из них считают, что такую фигуру в 48 лет удается иметь далеко не каждой, и что она выглядит очень молодо, а также то, что фигура Бондарчук намного более красивая, чем у скандально известной из-за своих фото в купальнике американки Тим Кардашьян, которой исполнилось 36 лет, и бедра которой сплошь покрыты целлюлитом.

Впрочем нашлись и отрицательные отзывы под фото Бондарчук. Критики считали, что в возрасте Светланы надо выкладывать фото поскромнее. Ее защитники парировали, что почему бы и не показать то, что идеально выглядит, тем более что длинным ногам Светланы могут позавидовать даже 20-летние девушки.

Напомним, что Светлана Бондарчук развелась со своим мужем Федором Бондарчуком после 25 лет брака. Муж ушел от нее к молодой актрисе Паулине Андреевой. На данный момент новой жене Бондарчука 27 лет.