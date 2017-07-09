Светлана Лобода поменяла свое мнение об Ольге Бузовой и «Доме-2»

Популярная исполнительница Светлана Лобода отметила, что поменяла мнение и об Ольге Бузовой, и о программе «Дом-2». Раньше и шоу, и его ведущая вызывали в ней отторжение, а сейчас она понимает, что проект просуществует еще долго – он нашел своего зрителя.

Раньше у бывшей солистки «ВИА Гры» Светланы Лободы Ведущая и певица Ольга Бузова вызывала негативные эмоции, но сейчас звезда сменила гнев на милость – есть люди, которым необходим «Дом-2» за неимением чего-то другого. Такие зрители не имеют возможности думать, читать, рассуждать, искать себя. Они постоянно работают, а по вечерам «забываются» у телеэкрана. Кто-то должен создавать шоу и для достаточно большой прослойки населения, и это – Ольга Бузова.

Себя Лобода не причисляет к людям, которым нужно то, что делает Бузова, что она ведет и что она поет, но кому-то это нужно. Скачивают ее песни с «торрентов» — значит, нужна, смотрят шоу – нужна. Если творчество кому-то нужно, то к нему нельзя относиться пренебрежительно и ругать людей за дурной вкус. Лично ее «Феномен по имени Бузова» слегка раздражает, но она не имеет права расписываться за всех.

Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять.

Поклонники Бузовой и хейтеры Лободы набросились на Светлану – неужели она такая интеллектуалка, что судит о культурном уровне других? А почитатели Лободы тоже все сплошь и рядом просвещенные эрудиты? И если это такой способ унизить Ольгу, то у Светланы плохо получилось: при помощи снобизма унизить можно только себя.