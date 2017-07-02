Светлана Пермякова прокомментировала нахождение своего отца в доме престарелых

Оказывается Светлана Пермякова отправила своего отца, страдающего от болезни, в дом престарелых. Как утверждает Светлана, она пыталась создать для своего больного отца все необходимые условия, чтобы он чувствовал себя как дома.

Когда—то давным—давно Светлана Пермякова была частью большой и счастливой семьи. Однако на данный момент, когда телеведущая возвращается в родной город, то ей совсем некого навещать из родственников. А всё потому, что они ушли из жизни несколько лет назад. По приезду в Пермь, Светлана сразу же направляется на кладбище, где похоронены её братья и родители. В эфире программы «Секрет на миллион» она рассказала телезрителям, почему не взяла отца с собой в Москву, когда он остался совсем один в Перми.

Как оказалось, её отец приезжал в Москву, однако не смог провести там больше двух недель из—за того, что его постоянно тянуло домой. Когда стало понятно, что мужчина не сможет ужиться в московских условиях, Перьмякова приняла решение устроить его в дом престарелых в родном городе. После того как это было сделано, телеведущая приезжала к отцу каждый месяц и жила у него по пять дней каждый раз. Для него она добилась отдельной палаты и услужливого отношения со стороны персонала, чтобы тот мог чувствовать себя как дома.