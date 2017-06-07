Светлана Ходченкова, известная российская актриса театра и кино, всегда славилась тем, что легко шла на любые эксперименты в кино. Недавно она снялась в любовных сценах в клипе скандального исполнителя, а уже сегодня опубликовала снимок с занятий стриппластикой.

Известная актриса Светлана Ходченкова не боится учиться чему-то новому и пробовать то, что она никогда не делала. Текущий год для актрисы театра и кино был полон экспериментов, которые принесли ей успех среди поклонников. И один из самых запоминающихся поступков актрисы – это съемка в постельных сценах в клипе скандального исполнителя Сергей Шнурова. Клип вызвал такой ажиотаж среди поклонников, что только за один день его просмотрело около трех миллионов зрителей. И это было только начало.

Недавно Светлана опубликовала в своем Инстаграме интересное фото, на котором звезда занимается стриппластикой. На этом снимке можно рассмотреть звезду кинематографа вместе со своей подругой, которые на высоченных каблуках и в тренировочной одежде позирует рядом с пилоном. Снимок очень понравился подписчикам звезды, которые выразили восторг от нового начинания актрисы и от ее идеальной фигуры. Фолловеры звезды стали наперебой писать комплименты в микроблоге и говорить, что актриса вместе с подругой очень красивы и отлично выглядят.

Напомним, что сейчас нет никакой подтвержденной информации относительно личной жизни Светланы Ходченковой. В 2015 году актриса получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Георгия Петришина, сделанное прямо во время спектакля. Но через некоторое время пара сильно поругалась и расторгла помолвку. Потом в 2016 году Светлана была замечена на отдыхе в Испании с Кириллом Маслиевым. Больше никаких сведений в прессе не появлялось, актриса старается скрывать подробности личной жизни.