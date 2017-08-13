Светлана Зейналова рассказала о гордости, которую испытывает за свою дочь

Светлана Зейналова по-настоящему гордится успехами своей восьмилетней дочери Александры. Ребёнок подрастает очень умным и творческим ребенком с идеальной памятью и врожденным актерским талантом.

Светлана Зейналова рассказала в одном из своих интервью о том, что полтора года назад медики поставили её дочери диагноз — «аутизм». Эта новость буквально шокировала Светлану, также примерно в тот же самый момент от неё ушел муж, от которого появился на свет «особенный» ребенок. Бесспорно, тот период в жизни Зейналовой был одним из самых тяжёлых в жизни, однако она смогла достойно справиться с ним.

«У Саши идеальная память, ей достаточно несколько раз прослушать или прочитать и она будет помнить произведение наизусть, — говорит Светлана Зейналова. – Это особенность детей с аутизмом — память и система мышления у них систематичны и структурированы. Саша должна четко понимать, что она делает, ей нужен алгоритм. Она творческий ребенок, хорошо поет. Умеет хорошо читать и писать – с этим проблем нет. Есть трудности с математикой, там некое пространственное мышление» — рассказала Светлана.

Все кто знаком с Зейналовой характеризуют женщину как прекрасную и любящую мать, так как ей удалось добиться того, чтобы девочка впустила в свою жизнь не только маму, но и других людей. Например она прекрасно общается со своей тетей — Ирадой Зейналовой, а также с бабушкой и дедушкой. Светлана очень гордится своей дочерью, так как та обладает феноменальной памятью, также может воспроизводить по ролям целые постановки.