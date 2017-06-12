Светлану Лободу поцеловал бывший воздыхатель прямо на сцене перед зрителями

На вручение премии «МУЗ-ТВ» Светлана Лобода пришла вместе со своим бывшим воздыхателем Максимом Барских. Вместе с ним она выступила, а в конце номера он не постеснялся многотысячной публики и поцеловал её при всех прямо на сцене.

В минувшую пятницу в Олимпийском прошла церемония вручения премии «МУЗ-ТВ», где перед собравшимися зрителями выступили многие знаменитости. Конечно, не обошлось и без ярких запоминающихся моментов. Например, эмоциональная реакция на свое поражение Ольги Бузовой или попытка снять платье с Ани Лорак. Кое-что произошло и со Светланой Лободой. Она пришла на церемонию вместе со своим бывшим поклонником, который несколько лет назад пытался завоевать сердце исполнительницы, но тогда она не ответила ему взаимностью.

Вместе они исполнили номер, объединив две своих песни. После того как их выступление подошло к концу, Максим подошел к Светлане и поцеловал ее. Она немного растерялась, но всё-таки ответила взаимным поцелуем. После чего она немного отошла и рассмеявшись сказала, что это было совсем неожиданно для неё. Возможно, теперь Светлана наладит личную жизнь, ведь с момента развода с мужем, она не была в отношениях ни с одним мужчиной.