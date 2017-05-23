Сын Андрея Аршавина Арсений становится все больше похожим на отца

Юлия Барановская — бывшая жена футболиста Андрея Аршавина заявляет, что растит его «точную копию» — сына Арсения. Мать троих детей замечает, что ее младший сынок тяготеет к футболу, и пошел он в этом плане в своего отца.

Юлия Барановская – не только успешная телеведущая, но и счастливая мать троих детей, двух сыновей и одной дочери. Несмотря на то, что бывший гражданский муж своих детей не навещает и не воспитывает, Юлия старается справляться сама. Она у них и за папу, и за маму: не только обеспечивает наследников материально, но и воспитывает их полноценными, счастливыми людьми. Младший сын Арсений тяготеет к спорту, и мать делает все, чтоб ребенок развивался в этом направлении.

Ведущая рассказывает, что на поле во время тренировок видно, насколько Арсений похож на своего отца. Повадки у Андрея и Арсеня Аршавиных одинаковы: мальчик ведет мяч, как его папа, взаимодействует с другими игроками как его папа, уходи от соперника как его отец, хотя никто его этому специально не учил. Ко «взрослым» соревнованиям ребенка пока не допускает, но Барановская верит, что у него все победы еще впереди.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин разошлись четыре года назад, но эпопея с алиментами длилась несколько лет. К концу прошлого года выяснилось, что Аршавин не поддерживает материально своих детей, его долг исчисляется миллионами, Юлия искала способы взыскать с него деньги. Сейчас вопрос об алиментах, судя по всему, закрыт, но футболист по-прежнему не навещает детей. В новом браке с журналисткой Алисой Казьминой у Аршавина родилась дочь Есения.