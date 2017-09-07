Сын Дениса Вороненкова: Мария Максакова обвинила пасынка в попрании памяти отца

Сын Дениса Вороненкова выступил против прекращения уголовного дела в отношении своего отца, убитого в Киеве в марте этого года. Напомним, что Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве. Мария Максакова, вдова погибшего, считает, что пасынок предал память о своем отце.

Мария Максакова, вдова российского депутата Дениса Вороненкова, убитого весной этого года в Киеве, считает, что его старший сын Николай попрал память своего отца. Дело в том, что ее пасынок выступил против прекращения уголовного дела в отношении убитого отца. Незадолго до гибели Вороненкова российские правоохранительные органы обвиняли его в мошенничестве. Родственники погибшего просят прекратить расследование в его отношении, но Николай Вороненков имеет свою точку зрения в этом вопросе.

На своей странице в соцсети «Фейсбук» Мария Максакова обвинила Николая в том, что он ненавидит своего покойного отца и глумится над его памятью. Подписчики Марии разделились на два лагеря. Одни жалели ее и просили держаться, другие открыто писали о том, что Николай ненавидит не своего отца, а ее.

Напомним, недавно украинская Генеральная прокуратура сделала заявление о том, что дело об убийстве Вороненкова практически расследовано и все детали этого преступления украинскому следствию уже известны.

По поводу гибели депутата Вороненкова ходят разные слухи. Самые невероятные из них говорят о том, что он просто инсценировал свое убийство, чтобы вернуться к бывшей жене и тем самым избавиться от Марии Максаковой.