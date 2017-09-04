Сын Елизаветы боярской впервые вышел в свет

Пятилетний сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева впервые вышел в свет. Мальчик в компании своего дедушки — Михаила Боярского прошелся по красной дорожке кинофестиваля «Солнечный остров», тематика которого полностью посвящена детским и семейным фильмам.

Маленький гость вместе со своим дедушкой был удостоен почетного места на красно дорожке, они стояли вместе с президентом этого кинофестиваля Дмитрием Харатьяном, который присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой. Появление мальчика на светском мероприятии стало первым в его жизни, а всё потому, что его родители всяческими способами пытались оградить ребенка от камер. Такое решение родителей было связано с тем, что Елизавета Боярская всё свое детство провела перед камерами. Из-за этого она, будучи маленькой, испытывала сильный дискомфорт от того, что папины поклонники проявляли к ней такой ярко выраженный интерес.

Позже журналисты смогли пообщаться с Михаилом Боярским, чтобы более подробно расспросить его о внуке. Как рассказал дедушка мальчика, Андрей не из тех детей, которые любят проводить время за чтением энциклопедий. Мальчик, как и многие дети в его возрасте, любит проводить время за просмотром мультиков, но не любит кушать и ложиться спать. Также ребенок не равнодушен к развивающим играм, он может подолгу собирать различные сооружения из конструктора. Боярский предполагает, что эта любовь к конструктору досталась ребенку от папы, который очень прекрасно справляется с любой задачей по дому: строгать, лепить, клеить, строить — у него к этому талант.