Сын Федора Бондарчука откровенно рассказал о разводе родителей

Сын Федора Бондарчука Сергей Бондарчук-младший рассказал, что его родители по-прежнему проводят много времени вместе, но не как супруги, а как друзья. Причину своего развода они долго пытались донести взрослому сыну.

В фильме «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас» родные знаменитости, в том числе и сын Сергей, о нем много рассказывали. Бондарчук-младший признался, что все его детство Федор Сергеевич был занять карьерой, а не его воспитанием, и потому мало уделял ребенку внимания. Отношения пришлось налаживать, нужные слова – находить. Сейчас Сергей смирился с тем, что его родители не будут вместе как муж и жена, только как родители его и сестры. Сын видел все, что происходило у родителей, но предпочитал не вмешиваться и заниматься своей семьей. Было много и мужских разговоров», и попыток Светланы объяснить Сергею происходящее.

Когда Федор Бондарчук начал появляться в свете не со Светланой, а с актрисой Паулиной Андреевой – об их романе поползло много слухов. Девушку начали называть разлучницей и находить в ее актерских работах и даже во внешности недостатки. Сам Бондарчук отметил, что на сцене МХАТа его поразила и необычная красота Андреевой, и ее актерская игра. Именно с этой девушкой режиссер счастлив «здесь и сейчас». На слухи и сплетни пара никак не реагировала, предпочитая молчание.

Только в фильме Паулина Андреева впервые заговорила о том, чем ее задел Федор Бондарчук. Режиссер влюбил в себя девушку харизмой, обаянием, лидерскими качествами и постоянным желанием помочь.