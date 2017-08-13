Сын Ольги Орловой рассказал, почему мама перестала его баловать

Недавно сын Ольги Орловой — Артем рассказал о том, почему мама перестала его баловать. Шестнадцатилетний юноша рассказал, что несмотря на увлечение футболом, планирует изучать экономику.

Это лето выдалось богатым на события в жизни сына Ольги Орловой, юноша успел побывать в спортивном лагере, а теперь живет на бабушкиной даче, где отдыхает, развлекаясь с друзьями. Недавно журналисты взяли у Артема интервью, в ходе которого он рассказал о своих планах на дальнейшее будущее, а также о том, как его воспитывает мама. Как оказалось юноша увлекается футболом, однако не желает стать членом российской сборной, так как уже поставил себе цель стать бизнесменом.

Как известно Артем — единственный ребенок в семье, однако его трудно назвать избалованным ребенком. Как он сам признается, его воспитывали по принципу «все в меру», а когда в семье появились две собаки, то Ольга стала баловать их. Орлова подчеркивает, что когда её сын был еще совсем маленький, то она с трудом сдерживалась, чтобы не скупить ему все игрушки из магазина, так как сама росла в небогатой семье.