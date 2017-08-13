﻿

Недавно сын Ольги Орловой — Артем рассказал о том, почему мама перестала его баловать. Шестнадцатилетний юноша рассказал, что несмотря на увлечение футболом, планирует изучать экономику.

Сын Ольги Орловой рассказал, почему мама перестала его баловать

Это лето выдалось богатым на события в жизни сына Ольги Орловой, юноша успел побывать в спортивном лагере, а теперь живет на бабушкиной даче, где отдыхает, развлекаясь с друзьями. Недавно журналисты взяли у Артема интервью, в ходе которого он рассказал о своих планах на дальнейшее будущее, а также о том, как его воспитывает мама. Как оказалось юноша увлекается футболом, однако не желает стать членом российской сборной, так как уже поставил себе цель стать бизнесменом.

Как известно Артем — единственный ребенок в семье, однако его трудно назвать избалованным ребенком. Как он сам признается, его воспитывали по принципу «все в меру», а когда в семье появились две собаки, то Ольга стала баловать их. Орлова подчеркивает, что когда её сын был еще совсем маленький, то она с трудом сдерживалась, чтобы не скупить ему все игрушки из магазина, так как сама росла в небогатой семье.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА