Сын Жанны Фриске: как живет Платон после смерти мамы

Два года назад, 15 июня 2015 года из жизни ушла любимая всеми известная певица Жанна Фриске. На момент смерти у Жанны был на руках ребенок — сын Платон, рожденный в отношениях с Дмитрием Шепелевым. Тогда ребенку исполнилось 2 года. Журналисты решили выяснить, как теперь живет сын известной певицы.

Например, вспомнили, что незадолго до смерти матери, чтобы не наносить малышу психологической травмы, принято было решение увезти сына в Болгарию, где их и встретил Андрей Малахов со своей супругой. Тогда малыш стеснялся незнакомых людей, но при этом через какое-то время стал весело играть и говорить «Ку-ку». Дмитрий Шепелев тогда был весь в заботах, с водой, памперсами и так далее, самый настоящий молодой папа.

На похоронах Жанны Фриске сын тоже отсутствовал, поскольку был еще очень маленьким. Было принято решение оставить малыша в доме Филиппа Киркорова на морском побережье Болгарии.

В отношениях между отцом и семьей Жанны Фриске через полгода после смерти певицы начался грандиозный скандал, возникший из-за денег, а также дележа самого малыша. Так один раз Дмитрий Шепелев вынужден был записать видео его непосредственного общения с папой Жанны Фриске — Владимиром Фриске. На видео видно, что какие-то мужчины крепкого телосложения пытаются затеять драку с охраной Шепелева. Кстати, охрану Дмитрий был вынужден нанять в результате поступающих в его адрес угроз от семьи Жанны.

Сейчас ребенок живет с Шепелевым, но у него есть няня, занимающаяся его воспитанием. Шепелев старается вместе с сыном проводить как можно больше времени. Они гуляют, посещают развлекательные центры и т.д. По суду сейчас семья Жанны может видеться с внуком в присутствии третьего лица 1 раз в месяц.