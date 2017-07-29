Талинда Беннигтон, вдова недавно покончившего с собой рок-музыканта Честера Беннингтона, впервые дала комментарий журналистам по поводу смерти своего мужа. По ее словам, их жизнь с Честером можно было назвать сказочной. Свою задачу она видит в том, чтобы продолжать воспитывать их детей с любовью.

Жена знаменитого рок-музыканта Честера Беннингтона, недавно совершившего самоубийство, дала небольшое интервью журналистам по поводу случившегося. По ее словам, они прожили с Честером сказочную жизнь, которая теперь кажется ей ожившей шекспировской трагедией. Свою задачу на ближайшее будущее она видит в том, чтобы продолжать воспитывать совместных с Честером детей с той же любовью,в которой они находились, пока был жив их отец.

Талинда выразила огромную благодарность всем поклонникам своего мужа, которые оказали ей любовь и поддержку, именно благодаря им, как сказала она, дети смогут сохранить память о своем папе.

Напомним, что Честер Беннингтон умер двадцатого июля. Его нашли мертвым в собственном доме, в отсутствие жены и детей, находившихся в отъезде. Полиция установила, что причиной смерти явилось самоубийство. Есть версия, что Честер специально запланировал свой уход из жизни в день рождения своего друга Криса Корнела, который также покончил с собой весной этого года.

По версии коллег певца, которые написали официальное прощание со своим солистом, в его смерти виноваты “демоны”, с которыми Честер боролся уже очень давно и которым посвящал свои песни.