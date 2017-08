Тарзан: Сергей Глушко посвятил стихотворение Наташе Королевой

Прошло немало всяких лет, и сложных и простых С тех пор, как слово "нет" пишу в графе про холостых И пусть простит меня Никита Джигурда, Но бог — не он, а ты — МОЯ ЗВЕЗДА! #свадьба#счастье#судьба#любовь

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Aug 21, 2017 at 6:24am PDT