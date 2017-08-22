Тарзан: Сергей Глушко посвятил стихотворение Наташе Королевой

Вчера Наташа Королёва и Сергей Глушко отпраздновали очередную годовщину своей свадьбы, а если быть точнее, то счастливые супруги отметили агатовую свадьбу. По этому случаю Сергей написал в своем микроблоге поздравительный пост, в котором посвятил стихотворение любимой жене.

Накануне одна из самых ярких и интересных супружеских пар отечественного шоу-бизнеса отпраздновала агатовую свадьбу. По этому случаю любящие супруги обменялись поздравлениями в социальных сетях. Королева в своей публикации написала чувственное послание своему мужу, намекнув, что в их семейных отношениях не всегда было так идеально, как сейчас. Однако, Наташа отметила решительность своего мужа, который не побоялся взять её в свои руки, чтобы нести по жизни с любовью.

Прошло немало всяких лет, и сложных и простых С тех пор, как слово "нет" пишу в графе про холостых И пусть простит меня Никита Джигурда, Но бог — не он, а ты — МОЯ ЗВЕЗДА! #свадьба#счастье#судьба#любовь A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on Aug 21, 2017 at 6:24am PDT

Что касается Сергея, то он оказался более романтичным, чем его супруга. Тарзан посвятил любимой жене стих собственного сочинения, в котором он упомянул о том, что среди прожитых с ней большого количества лет попадались и сложные года, и простые. Также он назвал Королёву своей звездой. Напомним, что влюбленные узаконили свои отношения четырнадцать лет назад в северной столице, этот брак для обоих стал вторым.