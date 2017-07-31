Тата Бондарчук стала крестной матерью ребенка своих друзей

Невестка бывших супругов Федора и Светланы Бондарчук стала крестной мамой ребенка своих друзей, имена которых не называются. Поклонникам Татианы остается лишь предполагать, чьего младенца держала на руках жена Сергея Бондарчука в московском храме Николая Чудотворца. Имя крестного папы тоже не разглашается – о таинстве крещения не принято распространяться.

Успешная IT-girl Татиана Бондарчук, жена Сергея Бондарчука-младшего, в соцсети похвасталась тем, что стала крестной мамой помимо того, что является родной мамой двух чудесных дочерей. Но на фотографии, которую Тата вывесила в «Инстаграме», можно увидеть только спину – ее, священнослужителя и крестного отца неизвестного младенца. Родители малыша пожелали остаться неизвестными и наверняка пригласили Тату в крестные матери с условием, что она будет молчать о подробностях таинства. Убранство храма напоминает храм Николая Чудотворца в Москве, это все, что известно про обряд.

Фолловеры Татианы поздравили ее с «духовным материнством» и отметили, что совершенно неважно, чьего ребенка девушка крестила, – на нее легла ответственностью. Издавна на Руси в крестные звали только тех, кто в случае беды заменит ребенку его кровных родителей, будет наставлять на путь истинный духовно и морально, считать своим ребенком. У Таты, по мнению подписчиков, все получится – она прекрасная мать для своих дочерей Риты и Веры.

Свет🙌🏽Я впервые стала крёстной мамой)) A post shared by Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) on Jul 30, 2017 at 5:07am PDT

На таинство крещение Бондарчук оделась скромно, и в то же время со вкусом – ее черное платье украсил мелкий белый принт, оно благопристойно прикрывало колени. На голове Татианы, по православной традиции, красовался черный платочек, а обувь была на низком, почти символическом каблучке. Лица Таты не было видно, но подобранные ею вещи хорошо сочетаются друг с другом. Фолловеры подозревают, что крестный отец в нарядной белой сорочке – Сергей Яхонтов, известный продюсер.